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Мадонна заявила, що перенесла коронавірус: перші подробиці

STYLERПерсони    01.05.2020 - 18:17
Мадонна заявила, що перенесла коронавірус: перші подробиці
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Мадонна показала результати тесту на антитіла до коронавірусу

Мадонна перехворіла на коронавірус. Про це розповіла сама співачка в Instagram, заявивши, що тест на антитіла до COVID-19 виявився позитивним.

Культова американська співачка розмістила в соцмережах 14-й епізод свого карантинного Instagram-щоденника. У ролику 61-річна зірка поділилася, що здала тест на антитіла до коронавірусу і результат виявився позитивним.

Через це вона вирішила перервати свою самоізоляцію і вийти прогулятися на вулицю.

"Днями я зробила тест і виявилося, що у мене є антитіла", - поділилася вона, вирішивши, що вдома вже насиділася.

Зазначимо, що жодних заяв від співачки про те, що вона хворіла на коронавірус або взагалі погано почувалася, не було.

Однак раніше співачка заявляла, що на початку квітня втратила трьох близьких людей через коронавірус - двоюрідного брата, брата охоронця і колегу, який робив їй ремікси.

"Завтра я збираюся в довгу поїздку на автомобілі, - заявила співачка. - Я опущу скло і буду вдихати коронавірусне повітря. Ага. Сподіваюся, погода буде сонячною", - додала вона.

Мадонна заявила, що у неї є антитіла до коронавірусу (відео: instagram.com/madonna)

Антитіла до COVID-19 означають, що у людини вже є імунітет до хвороби, тобто вона перехворіла на коронавірус. Щоб це дізнатися, потрібно пройти спеціальний тест.

Раніше ми писали, що Надія Бабкіна впала в кому через коронавірус. Пізніше стан співачки стабілізувався.

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