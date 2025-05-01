Мясо на кости или филе? Нутрициолог рассказала, что полезнее для здоровья
Мясо - один из главных источников белка в нашем рационе. Как оказалось, мясо на кости и филе имеют разное влияние на здоровье. Одно из них может содержать больше полезных микроэлементов, другое - легче усваивается.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Татьяны Ярмошук.
Преимущества мяса на кости
По словам эксперта, оно содержит большее количество витаминов, минералов, жиров и некоторых аминокислот, а именно пролина и глицина, которые важны для выработки коллагена, восстановления суставов, кожи и соединительной ткани.
Во время приготовления из кости еще выделяются минералы, коллаген и аминокислоты, которые еще больше нутритивно обогащают блюдо.
Поэтому мясо на кости не только сочнее на вкус, но и имеет преимущество в количестве нутриентов в своем составе.
Именно поэтому бульон сваренный на птице (особенно домашний) - это не только вкусно, но и действительно полезно для здоровья.
Чем полезно филе
Филе, хоть и содержит меньшее количество нутриентов, оно также может быть в рационе. Оно имеет большее количество аминокислот (лейцина, изолейцина и валина), которые способствуют лучшему росту мышц.
Именно поэтому спортсмены, которые наращивают мышечную массу, больше любят филе, ведь в нем меньше жира.
Что лучше выбрать
Нутрициолог рассказала, что лучше всего употреблять и мясо на кости, и филе и получать разный набор нутриентов из каждого из них.
Одно из правил сбалансированного питания - это разнообразие, которое помогает организму получать разные нутриенты. Это не только уменьшает риски дефицитов тех или иных витаминов и минералов, но и делает более интересным питание.
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