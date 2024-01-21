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"М*дацкая позиция": комбат из Третьей штурмовой разнес тех, кто боится воевать

Что "Бот" думает об уклоняющихся (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Командир 1-го механизированного батальона 3 ОШБр с позывным "Бот" высказался о тех, кто боится воевать из-за того, что якобы не получит хорошее оружие и снаряжение. Кроме этого, военный вспомнил о скандалах с ТЦК и "болезни" в обществе.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), своими мыслями боец поделился в интервью Янине Соколовой, вышедшем на YouTube-канале журналистки.

"М*дацкая позиция"

"Бот" отметил, что многих, кто боится уходить на фронт, беспокоят вопросы вооружения и получения необходимого снаряжения.

"У кого-то немного хуже, у кого-то получше. Но смотрите, солдаты получают зарплаты, правильно? Ну если тебе государство дало снаряжение и оружие, которое тебя не устраивает, то зарплата позволяет себе купить даже", - заявил боец.

"А если это кого-то смущает и кто-то может говорить: "А чего я должен покупать, пусть государство мне дает". Ну, это уже позиция, мягко говоря, такая м*дацкая немножко... Для украинцев вообще традиционно было всегда самому себе собирать на войну еще с казацких времен", - добавил он.

Защитник Украины высказался о боящихся воевать (скриншот)

"Все помешаны на своих правах"

Кроме того, командир высказался о скандалах, которые иногда возникают между гражданскими и полицейскими или работниками ТЦК, когда правоохранители якобы нарушают права людей.

"У нас есть болезнь в обществе. Все требуют своих прав, понимаешь, чтобы все соблюдали: полиция им не хамила, показывала удостоверения, по ТЦК. Вот все помешаны на своих правах, абсолютно. Они в этом молодцы, все классно, отстаиваете свои права, но обязанности должны быть тоже", - отметил "Бот".

 

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