"М*дацкая позиция": комбат из Третьей штурмовой разнес тех, кто боится воевать

"М*дацкая позиция"

"Бот" отметил, что многих, кто боится уходить на фронт, беспокоят вопросы вооружения и получения необходимого снаряжения.

"У кого-то немного хуже, у кого-то получше. Но смотрите, солдаты получают зарплаты, правильно? Ну если тебе государство дало снаряжение и оружие, которое тебя не устраивает, то зарплата позволяет себе купить даже", - заявил боец.

"А если это кого-то смущает и кто-то может говорить: "А чего я должен покупать, пусть государство мне дает". Ну, это уже позиция, мягко говоря, такая м*дацкая немножко... Для украинцев вообще традиционно было всегда самому себе собирать на войну еще с казацких времен", - добавил он.

Защитник Украины высказался о боящихся воевать (скриншот)

"Все помешаны на своих правах"

Кроме того, командир высказался о скандалах, которые иногда возникают между гражданскими и полицейскими или работниками ТЦК, когда правоохранители якобы нарушают права людей.

"У нас есть болезнь в обществе. Все требуют своих прав, понимаешь, чтобы все соблюдали: полиция им не хамила, показывала удостоверения, по ТЦК. Вот все помешаны на своих правах, абсолютно. Они в этом молодцы, все классно, отстаиваете свои права, но обязанности должны быть тоже", - отметил "Бот".