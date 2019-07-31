Лжеволонтер нажився на смерті ветерана АТО: подробиці цинічної афери (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Шахрай виявився сепаратистом. У мережі погрожують вчинити над ним самосуд

Шахрай нажився на горі сім'ї загиблого бійця АТО Олександра Андрієнка - назвавшись волонтером він зміг викрасти гроші, зібрані небайдужими. Про кричущий випадок цинізму розповів на своїй сторінці в Facebook Гліб Бабіч - друг і побратим померлого в результаті ДТП 34-річного комбата 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ.

Зазначається, що після похорону він написав пост у мережі та вказав картку дружини Андрієнка для всіх бажаючих допомогти, адже у загиблого залишилися троє дітей. Багато хто відгукнувся та перерахув певні кошти.

Ветеран АТО Олександр Андрієнко загинув у ДТП

30 липня з'ясувалося, що гроші, які залишилися на рахунку, зникли - їх вкрав шахрай, який по телефону дізнався від одного з волонтерів подробиці про Олександра, нібито щоб допомогти, а потім вже "підкований" зв'язався із дружиною загиблого ветерана Вікторією.

"Розповів про цільову допомогу для сімей загиблих, яку він направить сім'ї Андрієнка. А наприкінці попросив номери телефонів батьків Сашка. Мовляв, треба подзвонити їм, запитати, може що потрібно. Потім у дружини Сашка перестав працювати телефон", - розповів Бабіч.

Злочинець заблокував SIM-карту, і замовив відновлення в компанії оператора. А потім, маючи телефон до якого прив'язана банківська карта - він зняв гроші, що залишилися. Зробив це через Ощадбанк. Як це сталося та за якою схемою - зараз розбирається поліція.

"Те що сталося не вкладається в рамки звичайного криміналу. Це дно. Навіть для тих, хто живе поза законом", - обурюється друг загиблого воїна.

31 липня Бабіч розповів, що кримінальна історія отримала несподіване продовження.

Сьогодні вдова Андрієнка Віка пішла в Ощадбанк, щоб написати заяву на повернення грошей. Оператор фінустанови сіла за комп'ютер, розблокувала гроші і вони пішли туди, де їх чекає злочинець.

"Помилочка якась вийшла. І банк відправив її в поліцію, писати чергову заяву на вже остаточно зниклі гроші", - розповів він.

В поліції Першотравневого райвідділу Харківської області дали зрозуміти, що зловмисника навряд чи знайдуть: "Ви не перші і не останні кого так обдурили. Невже ви думаєте, що хтось когось знайде, і щось поверне?" Тим не менш, заяву прийняли і підшили до вчорашньої.

Між тим шахрай вийшов на свою фейкову сторінку і почав відповідати на коментарі. І як виявилося - він до всього іншого ще і сепаратист, і "під все це підводить ідеологічну базу".

Скрін коментарів (Фото: facebook.com/169lazy)

"У цій справі залишилася купа слідів, які можна зняти "по-гарячому". Але ніхто, судячи з усього, не збирається цього робити. І цинічність ситуації, і то що злочин вчинений проти вдови і трьох сиріт, і те, що це гроші, які збирали сім'ї загиблого військового усім світом - теж по**р. І злочинець красується саме тому. Тому, що знає - всім по**р.

Мабуть значно простіше змусити нас психанути, і спровокувати розбиратися "по своїм каналам, своїми засобами, і за свій рахунок". Ми можемо.

Але поки що в цій країні не поміняли прапор, ми змусимо всіх поважати якщо не дотримання закону, то хоча б пам'ять тих, хто рубався за країну всі ці роки.

Тому, підключайтеся все, хто має можливості, важелі і зв'язку", - закликав Бабіч.

Також він опублікував скрін зі сторінки уявного СБУшника-шахрая (нібито з "Альфи").

В мережі показали фото шахрая (Фото: facebook.com/169lazy)

"Хто він - тепер немає сумнівів. А так же нежданчик - його фото. Не факт, що воно його, але... Коли злочинець телефонував з телефону, який тепер (природно) мовчить, він не врахував одного. На цей телефон у нього зареєстрований акаунт WhatsApp. А на ньому - саме ця фотографія. Боюся, хлопець просто проколовся. Не врахував. А ти чекай, покидьку. Не важливо, яким шляхом до тебе прийде кара. Вона прийде", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, навесні викрили шахрая, який протягом довгого часу виманював гроші у вдів військових ЗСУ, загиблих на Донбасі. Він брехав їм, що їхні чоловіки досі живі, представлявся волонтером та переговірником, і обіцяв звільнити з полону.

Додамо, що нещодавно у Києві шахрай облаштував приміщення під туристичне агентство і продавав фальшиві путівки на елітні курорти. Аферист зміг обдурити своїх клієнтів на понад 4 мільйони гривень.