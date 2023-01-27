В феврале Землю накроет затяжными магнитными бурями: все опасные даты

Календарь магнитных бурь в феврале 2023

Календарь прогнозируемых солнечных и геомагнитных бурь в феврале 2023 года составлен по данным, рассчитываемых с использованием спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий мира.

Как указывается на сайте Meteoagent, ощутимые магнитные "тряски" будут:

1 февраля, затем в периоды с 7 по 10 числа, и также с 19 по 21 февраля.

В эти дни прогнозируется К-индекс 4 (шторм среднего уровня).

Показатель K-индекс характеризует геомагнитную активность и классифицирует геомагнитные бури, описывая отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение 3-часового интервала. Он представляет собой значение от 0 до 9.

Геомагнитная активность на каждый день в феврале

Календарь магнитных бурь в феврале 2023 (скриншот meteoagent.com)

Как возникают магнитные бури и какое влияние оказывают

Геомагнитную "тряску" провоцируют солнечные бури, мощные всплески радиации, исходящие от светила. Они возникают, когда происходит слом линий магнитного поля Солнца, вызывая массовые выбросы солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц, таких как протоны и электроны, которые путешествуют в пространстве с чрезвычайно высокими скоростями.

Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к множеству эффектов. Эти эффекты можно увидеть в виде полярных сияний, отключений радио, сбоев в работе спутников и сбоев в энергосистеме.

В дни магнитных бурь на ухудшение самочувствия жалуются даже самые здоровые люди. Возможны головные боли, снижение сил и концентрации, раздражительность и агрессивность. Сильнее всего ухудшение самочувствия чувствуют люди с хроническими заболеваниями и пожилые.

Как уберечься

В такие дни врачи рекомендуют соблюдать четкий режим дня и полноценно высыпаться (от 7 до 9 часов ночью).

Также советуют ограничить физическую и психоэмоциональную нагрузку. Интенсивные занятия спортом лучше сократить или заменить их плаванием, прогулками на свежем воздухе или небольшой пробежкой.

Утром рекомендуют принять контрастный душ, который поможет взбодриться, а вечером, по возможности, принять расслабляющую ванну, чтобы легче заснуть.

Днем нужно обязательно выбраться на свежий воздух. В еде избегать жирной и тяжелой пищи, от алкоголя отказаться, а количество кофе - снизить.

Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать, меньше нервничать и держать под руками необходимые лекарства.