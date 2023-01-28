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Февраль 2023 года станет настоящим кошмаром для этих знаков Зодиака

Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на февраль 2023 расскажет о трех знаках Зодиака, которым не особо будет везти в последний месяц зимы. А для некоторых из них февраль станет настоящим кошмаром.

Об этом пишет SantePlus.

Овен

В этом месяце Овен не будет одним из знаков благосклонности звезд. Пострадает финансовая сторона, ведь некоторые неожиданные расходы нарушат баланс и замедлят его личные проекты. Вероятно, Овну придется вернуть некоторые долги, которые он накопил к этому времени.

В результате этот знак, привыкший быть движущей силой, будет чувствовать себя деморализованным, даже раздавленным. К тому же, с начальством или коллегами общение в этот период будет плохим.

Звезды советуют Овну не принимать поспешных решений в этот период, который, скорее всего, пройдет до конца месяца.

Близнецы

Близнецы также являются одним из неудачных знаков месяца. Хотя представители знака, как правило, хорошие менеджеры, им, вероятно, будет тяжело контролировать свои расходы. А некоторые непредвиденные события могут заставить его пересмотреть свой бюджет и рассчитать будущие расходы.

Кроме того, этот знак Воздуха может чувствовать себя истощенным и немотивированным. Ему придется остановиться, чтобы подумать о новой более правильной стратегии.

К счастью, как и для знака Овна, эта фаза только временная.

Водолей

Февраль не предвещает ничего хорошего знаку Водолея. Как и другие вышеуказанные знаки, этот знак рискует потерять большие суммы и оказаться в больших неприятностях к концу зимы. Некоторые семейные нужды заставят его прибегнуть к незапланированным расходам.

Чтобы справиться с трудностями, Водолею придется больше сосредоточиться на своей работе и определить приоритеты. Но для получения желаемых результатов придется пойти на компромисс.

Однако при большей дисциплинированности Водолей сможет уложиться в сроки и выбрать наиболее выгодные действия для своей деятельности.

Ранее мы писали, что 2023 год станет лучшим годом в жизни некоторых знаков Зодиака.

Читайте также, что ждет все знаки Китайского гороскопа.

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