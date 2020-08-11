Стріляли в спину, жінок били ногами: відео та фото найжорсткішої ночі в Білорусі

У Білорусі друга ніч запеклих протестів проти результатів виборів, в яких знову переміг Лукашенко. У Мінську та інших великих містах ввечері 10 серпня почали збиратися протестувальники. Групам людей всіма силами не давали об'єднатися.

Силовики перекривали шляхи, затримували прямо біля під'їздів, а ближче до ночі просто почали стріляти в спину. Обережно, відео 18+.

Людям стріляють у спину в Білорусі (відео: NEXTA Live)

Люди зупиняли авто на жвавих трасах Мінська, виходили з машин і вмикали Цоя. Силовики намагалися розганяти затори, фари били, змушували роз'їжджатися. Але водії просто давили омонівців. Кадри публікують Telegram-канали, в той час як на центральному ТБ показують "Анатомію пристрасті"...

Авто здійснило наїзд на силовиків у Мінську (відео: NEXTA Live)

Водій збив омонівця (відео: NEXTA Live)

Сьогодні вночі до головної зброї протестувальників - феєрверків - приєдналися ще і коктейлі Молотова. Люди будували барикади з металевих огорож, сміттєвих баків.

Місцеві жителі відкривали під'їзди, щоб там могли сховатися протестувальники, залишали там воду.

"Здається, скоро бандитів у чорному почнуть спалювати. Подивіться, як вони завзято били жінку ногами", - підписане відео.

Силовики б'ють жінок ногами (відео: NEXTA Live)

"Білоруси навряд чи погодяться на ще 10-15 років такого життя. Очевидно, що на цьому тижні Лукашенко доведеться тікати з країни. Настільки злим білоруський народ ще не був", - йдеться в повідомленні.

Лежачого протестуючого вдарив кожен (відео: NEXTA Live)

"В цей вечір вони довели, що можуть вихоплювати і молотити тільки по одному. Коли виходить народ - вони здають назад. Білоруси не дозволять поводитися з собою, як з тваринами", - пишуть місцеві ЗМІ.

Сьогодні вночі до омонівців приєдналися і внутрішні війська, озброєні до зубів бойовими автоматами і пістолетами.

Внутрішні війська стріляють по демонстрантах (фото: ТАСС)

Але було і хороше. З розповідей людей:

"У Бресті, пораненому в живіт гумовою кулею, міліціонер ДАІ надав першу допомогу. На питання, чому ви допомагаєте, він сказав: "Я ж давав присягу"

А ще співробітник підказав як мирним людям безпечно пройти додому", - пише Telegram NEXTA Live.

А міліціонер на відео нижче зняв шолом і відмовився брати участь у розгоні людей. Люди скандували йому: "Молодець!".

Силовик відмовився розганяти протестувальників (відео: NEXTA Live)

"Силовики приєднуються до сцепків протестувальників", - підписане фото нижче, на якому омонівець приєднався до людей.

Протести в Білорусі (фото: twitter.com/alxramone)

Тим часом на офіційних білоруських ТБ-каналів ввечері показували підготовку нацзбірної з біатлону на Олімпіаді, російський серіал "Слід" і американську "Анатомію пристрасті".

"Колона людей в Мінську вирушила до будівлі БТ - Белтелерадіокомпанії - головного державного медіахолдингу країни. Мітингувальники хочуть вимагати показувати те, що зараз відбувається на вулицях Білорусі", - повідомляють ЗМІ.

Станом на три години ночі 11 серпня протестувальників витіснили з центру Мінська і зняли оточення. Протести в Білорусі вщухли після семигодинного протистояння людей з силовиками.

Сьогодні ж людей закликають до безстрокового загальнонаціонального страйку.

Нагадаємо, що ввечері 9 серпня ЦВК Білорусі опублікував остаточні результати виборів. Олександр Лукашенко набрав 80,23%, Світлана Тихановська - 9,9%. Явка склала 84%. Після чого люди почали виходити на вулиці.

Раніше ми писали, що з'явилися фото з Білорусі, які змушують плакати і пишатися за людей.