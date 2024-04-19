Человечеству грозит эпидемия болезни с летальностью 50%: иммунитета от нее нет

В ВОЗ заявляют, что риск распространения птичьего гриппа на людей вызывает "огромную обеспокоенность". Организация выражает опасения по поводу варианта H5N1, который имеет "чрезвычайно высокий" уровень смертности.

Внимательное наблюдение за вирусом "птичьего гриппа" зафиксировало, что он сильно и быстро развивается и, по словам ученых, "ищу новых хозяев".

Недавнее распространение вируса среди нескольких видов млекопитающих, в том числе среди скота в США, увеличило риск заражения людей. Коровы и козы присоединились к видам, заболевшим в прошлом месяце, что стало неожиданным для экспертов, поскольку они не считались восприимчивыми к этому типу гриппа.

Вариант А(H5N1), по словам главного научного сотрудника агентства здравоохранения ООН Джереми Фаррара, стал "глобальной зоонозной пандемией среди животных".

"Конечно, большую обеспокоенность вызывает то, что заражая уток и кур, а потом все больше и больше млекопитающих, этот вирус теперь развивается и развивает способность заражать людей, а затем, что критически важно, способность передаваться от человека к человеку", - сказал Фаррара.

Пока никаких доказательств того, что H5N1 может распространяться между людьми. Но в сотнях случаев заражение людей при контакте с животными за последние 20 лет "уровень смертности чрезвычайно высок", поскольку люди не обладают естественным иммунитетом к вирусу, и по словам Фаррары - вирус просто ищет новых хозяев.

По данным ВОЗ, с 2003 по 2024 год во всем мире в 23 странах было зарегистрировано 889 случаев заболевания и 463 случая смерти, вызванных вирусом H5N1, в результате чего уровень летальности составил 52%.