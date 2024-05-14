"Человеческая" болезнь у кошек: как понять, что у кота артрит

Что такое артрит у кошек

Артрит (также называемый дегенеративным заболеванием суставов или остеоартритом) - это хроническое, болезненное, прогрессирующее заболевание, поражающее суставы кошек. Как и у людей, оно преимущественно связано со старением и может поражать от 70% до 90% кошек любой породы и пола старше 12 лет.

Обычно артрит развивается годами, при этом в суставах происходит много изменений. Хрящ, обычно выстилающий сустав и смягчающий его, разрушается, позволяя костям ненормально тереться друг о друга.

А соседние кости могут раскалываться и образовывать острые костные выступы в суставе. Это приводит к отеку, воспалению и боли в суставах.

Чаще поражаются позвоночник, тазобедренные, коленные и локтевые суставы, хотя артрит может развиться в любом суставе. Поскольку изменения в суставах приводят к боли, при артрите кошки могут демонстрировать пониженную подвижность и хромоту.

Почему у кошек возникает артрит

Артрит может возникать без ясной причины. Хотя генетика может играть определенную роль, это заболевание наиболее связано со старением.

Однако иногда артрит может развиться после травмы сустава. Сама же травма может быть незначительной по характеру и может возникать по следующим причинам:

травма связок (например, разрыв крестообразной связки);

иммунопосредованные заболевания, такие как иммунопосредованный неэрозивный полиартрит;

клещевые заболевания, в частности, болезнь Лайма;

прямая травма (например, автомобильная авария или падение);

инфекция;

врожденные дефекты суставов или костей.

Почему возникает артрит у кошек (иллюстрация: Freepik)

Артрит прогрессирует из-за природы самого сустава. После травмы хрящ высвобождает ферменты внутри сустава, которые приводят к дальнейшему разрушению хряща и коллагена, что приводит к еще большему воспалению.

Симптомы артрита у кота

Некоторые кошки с артритом могут не иметь явных признаков - они могут очень хорошо скрывать свою боль! Однако среди очевидных признаков артрита - хромота, отечность суставов и истощение мышц.

Однако у кошек артрит может проявляться по-разному, и владельцам бывает трудно распознать его. Некоторые кошки могут не так активно прыгать или играть, как в детстве.

У них может снизиться энергия или ловкость, они могут падать, когда пытаются прыгать вверх или вниз по поверхностям.

Коту может быть трудно двигаться без боли, поэтому он может выглядеть неряшливо. Некоторые хозяева отмечают изменения в осанке, например, кот не может нормально спать или сидеть.

Если артрит вызывает боль при пользовании лотком, они могут связывать его с причиной боли и начать справлять потребности в другом месте. Так что если кот не ходит в лоток, это необязательно свидетельствует о плохом характере - возможно, домашнему любимцу больно.

Важно отметить, что эти изменения не случаются за один день и обычно происходят постепенно.

Именно поэтому необходимо не только обращаться к ветеринару в случае изменения поведения или появления определенных симптомов артрита, но и для регулярных осмотров.