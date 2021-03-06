Люди хворіють і вмирають: імунолог назвав головну проблему вакцинації

На думку фахівця, вакцинація, проведена такими темпами, як в Україні, навряд чи буде ефективною проти появи нових штамів коронавірусу.

"Вакцинація буде ефективною, якщо вдасться в найближчі місяць-два хоча б 10% населення вакцинувати хоча б один раз. Вже виникають великі сумніви, що це можливо. Тому що загальна кількість 16 тис. вакцинованих за перші 10 днів – це не просто мало, це сверхмало. В цей час люди хворіють і вмирають", – сказав лікар.

Також експерт зазначає, що Україна швидше дочекається появи колективного імунітету, ніж штучного.

"Високий ризик того, що ми придбаємо раніше природний колективний захист, а не штучний завдяки вакцинації", – сказав Волянський.