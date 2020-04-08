Як люди врятуються від коронавіруса: лікарі розповіли правду

Коронавірус у світі інфікував більше мільйона чоловік. Німецькі медики вважають порятунком від Covid-19 буде тільки одне - це, коли 70% населення перенесе інфекцію. Також лікарі назвали головні загрози нового вірусу. Головна його небезпека полягає в тому, що він дуже агресивний.

Сьогоднішній коронавірус вірусологи порівнюють з збудником атипової пневмонії коронавірусом SARS, який викликав епідемію в 2002-2003 роках. Обидва прагнуть проникнути в легені, щоб розмножуватися в їх клітинах, і заражають людей через краплі вологи, поширюваної організмом.

Відміна коронавіруса від старого вірусу в тому, що COVID-19 розмножується в носоглотці, хоча там мало що дозволяють йому зачепитися рецепторів. Вірус постійно эволлиционирует і мутує, тому створення вакцини від нього ускладнюється цими факторами.

Також медики вважають, що людство має перехворіти коронавірусом, щоб придбати природний імунітет. Він можливий тільки при масовому зараженні людей.

"Настільки масове зараження – це не щось жахливе, оскільки воно означає вироблення колективного імунітету та створення ефективної щеплення на основі антитіл", - вважають фахівці.

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