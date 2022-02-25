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Люди врятували водія, на авто якого навмисне наїхав танк в Києві (відео)

Автор: Світлана Мащенко

Російські війська намагаються прорватися в Київ з боку Оболоні. Місцеві мешканці зняли на відео появу ворожого танку на вулиці, який переїхав цивільне авто. На щастя, водієві вдалося вижити.

Відео з'явилося в Telegram-спільноті "Останній блокпост".

Згідно з повідомленням, водія машини, на яку умисно наїхав російських танк, врятували люди. Йому надали медичну допомогу.

Відео, зняте з квартири очевидцями, показує, що танк змінив траекторію, виїхав на зустрічну смугу і переїхав авто.

На кадрах видно, що водій - немолодий чоловік, заблокований в автомобілі. Він перебуває у свідомості. А група молодих чоловіків намагається розібрати автівку, аби визволити постраждалого.

Нагадаємо, що вранці в районі Оболоні виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Пізніше Сухопутні війська заявили про її знищення.

Також повідомлялося про героя-матроса, який пожертвував своїм життям, аби завадити наступу ворога через Генічеський міст.

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