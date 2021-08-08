Люди рятуються вплав, спостерігаючи як вогонь пожирає їхній дім: моторошне відео пожеж у Греції

У Греції тривають страшні пожежі, які знищують не тільки ліси, а й житло людей. Вогонь вже впритул наблизився до Афін. Із зони лиха і прилеглих районів евакуйовані тисячі людей, сотні будинків і автомобілів згоріли, дві людини загинуло.
Дивіться нижче дуже правдиве відео того, що відбувається зараз в Греції.
"Страшне видовище в Греції. Люди на поромі, рятуючись від лісових пожеж, дивляться, як вогонь пожирає те, що колись було їхнім домом", - підписано відео.
На кадрах, знятих з порома, видно, що навколо все охоплено вогнем, і тільки на воді - безпечно. Люди знімають на відео узбережжя, де палають їхні будинки.
Відео: пожежі в Греції
Згідно з даними рятувальників 8 серпня небезпека загоряння є високою для таких областей:
Нагадаємо, що у Греції продовжують вирувати масштабні пожежі. За останню добу в країні зафіксували більше ніж 400 загорянь. Вогонь продовжує поширюватися по країні.
В результаті пожеж вже загинуло двоє людей, 20 людей отримали поранення. Людей просять евакуюватися, щоб не постраждати.