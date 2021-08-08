Люди рятуються вплав, спостерігаючи як вогонь пожирає їхній дім: моторошне відео пожеж у Греції

"Страшне видовище в Греції. Люди на поромі, рятуючись від лісових пожеж, дивляться, як вогонь пожирає те, що колись було їхнім домом", - підписано відео.

На кадрах, знятих з порома, видно, що навколо все охоплено вогнем, і тільки на воді - безпечно. Люди знімають на відео узбережжя, де палають їхні будинки.

Відео: пожежі в Греції

Згідно з даними рятувальників 8 серпня небезпека загоряння є високою для таких областей: