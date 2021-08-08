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Люди рятуються вплав, спостерігаючи як вогонь пожирає їхній дім: моторошне відео пожеж у Греції

Автор: Світлана Мащенко

У Греції тривають страшні пожежі, які знищують не тільки ліси, а й житло людей. Вогонь вже впритул наблизився до Афін. Із зони лиха і прилеглих районів евакуйовані тисячі людей, сотні будинків і автомобілів згоріли, дві людини загинуло.

Дивіться нижче дуже правдиве відео того, що відбувається зараз в Греції.

"Страшне видовище в Греції. Люди на поромі, рятуючись від лісових пожеж, дивляться, як вогонь пожирає те, що колись було їхнім домом", - підписано відео.

На кадрах, знятих з порома, видно, що навколо все охоплено вогнем, і тільки на воді - безпечно. Люди знімають на відео узбережжя, де палають їхні будинки.

Відео: пожежі в Греції

Згідно з даними рятувальників 8 серпня небезпека загоряння є високою для таких областей:

  • регіон Центральної Греції (острови Евія, Фіотіда, Беотія);
  • Регіон Аттика;
  • Регіон Крит (Іракліон, Лассіті) ;
  • Північно-Егейський регіон (острови Лесбос, Хіос, Самос, Ікарія);
  • Південно-Егейський регіон (острови Родос, Карпатос, Кос, Калімнос).

Нагадаємо, що у Греції продовжують вирувати масштабні пожежі. За останню добу в країні зафіксували більше ніж 400 загорянь. Вогонь продовжує поширюватися по країні.

В результаті пожеж вже загинуло двоє людей, 20 людей отримали поранення. Людей просять евакуюватися, щоб не постраждати.

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Пожежа