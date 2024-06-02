"Люди должны перестать прятаться". Комаровский поразмышлял о причинах медленной мобилизации

Комаровский высказался о мобилизации

По словам врача-педиатра, общество должно ответить на вопрос, почему закончились очереди возле военкоматов.

"Первая причина - у любой мобилизации нет сроков. Второе, был ли хотя бы один случай, чтобы был публично наказан командир, который рассматривал подчиненных как мясо, и который отправил ребят на убой? Таких командиров много, для которых доклад руководителю важнее ребят. К сожалению, это есть", - поделился мнением Евгений.

Именно из-за подобных ситуаций у людей пропадает желание добровольно идти защищать Украину от оккупантов на фронт.

Евгений Комаровский (фото: instagram.com/uakomar)

Для того, чтобы исправить ситуацию, нужно изменить отношение к человеческой жизни, говорит Комаровский.

"Меньше всего люди хотят попасть к такому командиру. Нужно изменить отношение к человеческой жизни. Это базовая ценность. Жизнь и здоровье человека, это самое главное. Все должны строить стену, которая выдерживает попадание бомб. Отношение к человеческой жизни и бессрочность - причины медленной мобилизации", - сказал врач.

Так или иначе, говорит знаменитость, люди должны перестать прятаться.

"Если ты готов рисковать жизнью, то общество должно быть готовым тебя озолотить. Я положительно отношусь ко всем этим налогам, деньгам. Бедные смогут заработать денег за счет богатых", - поразмышлял Евгений.