Люди вас послухають: як Швеція перемогла Covid-19 без жорсткого карантину

Карантин в Україні та світі введено у зв'язку з пандемією коронавірусу. Багато країн з березня ввели суворі обмеження і правила соціального дистанціювання. Однак пандемія пішла на спад, і європейські країни почали поступово пом'якшувати карантин.

У Швеції відмовилися від жорстких карантинних заходів і на цей момент у країні відкриті громадські місця, кафе, початкові школи та дитячі садки. Найсуворіші правила – це заборона на збори понад 50 осіб та учнів старших класів, а також студентів, перевели на онлайн-навчання. Крім того, шведи чітко дотримувалися правил соціального дистанціювання, пише видання Strana.

У ВООЗ Швецію почали ставити в приклад іншим державам і зазначили, що дисципліновані шведи змогли дотримувати всі правила без жорстких заходів. Як виявилося, тільки це і допомогло уникнути Швеції великої кількості інфікованих.

Як зазначив Радник шведського уряду і генерального секретаря ВООЗ Юхан Гизке, такий результат став можливий тільки завдяки двом заходам – миття рук і соціальне дистанціювання.

"Нам не потрібно законів, що зобов'язують людей залишатися вдома. У цьому полягає важливий принцип шведської стратегії - люди не дурні. Якщо ви поясните їм, що якісь правила підуть їм на користь, допоможуть іншим, вони вас послухають", - сказав Гизке.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жителі Чехії поділилися своїм рецептом боротьби з коронавірусом. З 24 квітня в це країні почали відкривати кордони та повертатися до звичайного життя.