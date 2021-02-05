Люди якого віку найчастіше поширюють COVID-19: це не діти

Коронавірус найчастіше поширюють люди молодого і середнього віку, а не діти, як це стверджувалося раніше. Нове дослідження вчених показало, що найчастіше хворобу переносять саме дорослі.

Вчені з Імперського коледжу Лондона провели масштабне дослідження на тему поширення коронавірусу. Вони використовували дані мобільних телефонів 10 мільйонів осіб, щоб з'ясувати всі місця відвідування, перетину з інфікованими людьми й тими, хто з ними контактував. Результати були розміщені на порталі Science.

Дослідження було спрямоване на те, щоб спростувати теорію про те, що коронавірус найбільше поширюють діти та підлітки. Також було проаналізовано взаємозв'язок між роботою шкільних установ і динамікою захворюваності в ці періоди.

Аналіз даних показав, що найчастіше в розносі COVID-19 беруть участь люди у віці від 20 до 49 років. На 100 осіб з цієї вікової групи припадає 65 заражень. В кінці 2020 року параметри трохи змістилися, і основна група передачі захворювання була серед людей у ​​віці від 35 до 49 років.

Автори дослідження вважають, що ці дані мають велике значення і потрібно прискорити вакцинацію від коронавірусу саме серед людей 20-49 років, щоб знизити поширення вірусу.

За даними медиків, діти та підлітки теж активно беруть участь в передачі вірусу, але в високій ступені це безсимптомна передача, які не суттєво змінилася після відновлення навчального процесу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий лікар повідомив, кому точно не потрібна вакцина від COVID-19.

А також розповідали про те, що експерти пояснили, чому маски доведеться носити після вакцинації.