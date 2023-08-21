Люди с инвалидностью годами подвергались жестокому обращению под Черниговом: что известно

Под Черниговом в центре социального обслуживания, в котором находятся одинокие граждане и люди с инвалидностью, обнаружили серьезные нарушения - подопечные годами не бывали на свежем воздухе и подвергались жестокому обращению.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.
Проверку провели в Крупичпольском отделении стационарного ухода КЗ "Ичнянский территориальный центр социального обслуживания". В тот момент в заведении находились 22 подопечных, из которых 7 человек с инвалидностью.
В отделении обслуживаются одинокие граждане, которые, согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, по состоянию здоровья, не способны к самообслуживанию, нуждаются в постоянном постороннем уходе и помощи.
Мониторинговая группа выявила ряд серьезных нарушений условий содержания подопечных.
"Во время опроса от подопечных поступили жалобы на жестокое, или унижающее достоинство обращение со стороны персонала. Также ненадлежащие условия пребывания: неприятный запах, неопрятный внешний вид подопечных. Не производится регулярная замена матрасов, в частности, лежачих больных", - говорится в сообщении.
Также проверка показала, что лежачие подопечные годами не бывают на открытом воздухе. В заведении отсутствуют индивидуальные программы реабилитации людей с инвалидностью, не обеспечена инклюзивность всех помещений.
"Не соблюдают норму жилой площади в многоместных комнатах, в том числе тех, где проживают подопечные с инвалидностью, которые передвигаются на колесных креслах", - отмечают в мониторинговой группе.
Укрытие отделения не отвечает требованиям - во время объявления воздушной тревоги подопечные остаются в комнатах.
Также отмечается, что с досуга у подопечных только телевизор и прогулки. А на стендах нет информации о правах подопечных, адресах и номерах телефонов горячих линий организаций и должностных лиц.
"С целью устранения выявленных нарушений прав и свобод подопечных заведения в компетентные органы будут направлены соответствующие письма и акты реагирования", - заявили в офисе Уполномоченного.
Напомним, что в случае выявления нарушения прав человека можно обратиться:
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