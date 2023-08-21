Люди с инвалидностью годами подвергались жестокому обращению под Черниговом: что известно

Что известно о нарушении

Проверку провели в Крупичпольском отделении стационарного ухода КЗ "Ичнянский территориальный центр социального обслуживания". В тот момент в заведении находились 22 подопечных, из которых 7 человек с инвалидностью.

В отделении обслуживаются одинокие граждане, которые, согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, по состоянию здоровья, не способны к самообслуживанию, нуждаются в постоянном постороннем уходе и помощи.

Мониторинговая группа выявила ряд серьезных нарушений условий содержания подопечных.

Какие нарушения обнаружили в отделении

"Во время опроса от подопечных поступили жалобы на жестокое, или унижающее достоинство обращение со стороны персонала. Также ненадлежащие условия пребывания: неприятный запах, неопрятный внешний вид подопечных. Не производится регулярная замена матрасов, в частности, лежачих больных", - говорится в сообщении.

Также проверка показала, что лежачие подопечные годами не бывают на открытом воздухе. В заведении отсутствуют индивидуальные программы реабилитации людей с инвалидностью, не обеспечена инклюзивность всех помещений.

"Не соблюдают норму жилой площади в многоместных комнатах, в том числе тех, где проживают подопечные с инвалидностью, которые передвигаются на колесных креслах", - отмечают в мониторинговой группе.

Укрытие отделения не отвечает требованиям - во время объявления воздушной тревоги подопечные остаются в комнатах.

Фотоотчет мониторинговой группы (фото: Telegram/Омбудсман Лубинец Дмитрий)

Также отмечается, что с досуга у подопечных только телевизор и прогулки. А на стендах нет информации о правах подопечных, адресах и номерах телефонов горячих линий организаций и должностных лиц.

"С целью устранения выявленных нарушений прав и свобод подопечных заведения в компетентные органы будут направлены соответствующие письма и акты реагирования", - заявили в офисе Уполномоченного.

Напомним, что в случае выявления нарушения прав человека можно обратиться: