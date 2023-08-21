ua en ru
Пн, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Люди с инвалидностью годами подвергались жестокому обращению под Черниговом: что известно

Чернигов, Понедельник 21 августа 2023 19:33
UA EN RU
Люди с инвалидностью годами подвергались жестокому обращению под Черниговом: что известно В отделении для одиноких людей обнаружили серьезные нарушения (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Под Черниговом в центре социального обслуживания, в котором находятся одинокие граждане и люди с инвалидностью, обнаружили серьезные нарушения - подопечные годами не бывали на свежем воздухе и подвергались жестокому обращению.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Что известно о нарушении

Проверку провели в Крупичпольском отделении стационарного ухода КЗ "Ичнянский территориальный центр социального обслуживания". В тот момент в заведении находились 22 подопечных, из которых 7 человек с инвалидностью.

В отделении обслуживаются одинокие граждане, которые, согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, по состоянию здоровья, не способны к самообслуживанию, нуждаются в постоянном постороннем уходе и помощи.

Мониторинговая группа выявила ряд серьезных нарушений условий содержания подопечных.

Какие нарушения обнаружили в отделении

"Во время опроса от подопечных поступили жалобы на жестокое, или унижающее достоинство обращение со стороны персонала. Также ненадлежащие условия пребывания: неприятный запах, неопрятный внешний вид подопечных. Не производится регулярная замена матрасов, в частности, лежачих больных", - говорится в сообщении.

Также проверка показала, что лежачие подопечные годами не бывают на открытом воздухе. В заведении отсутствуют индивидуальные программы реабилитации людей с инвалидностью, не обеспечена инклюзивность всех помещений.

"Не соблюдают норму жилой площади в многоместных комнатах, в том числе тех, где проживают подопечные с инвалидностью, которые передвигаются на колесных креслах", - отмечают в мониторинговой группе.

Укрытие отделения не отвечает требованиям - во время объявления воздушной тревоги подопечные остаются в комнатах.

Люди с инвалидностью годами подвергались жестокому обращению под Черниговом: что известноЛюди с инвалидностью годами подвергались жестокому обращению под Черниговом: что известноЛюди с инвалидностью годами подвергались жестокому обращению под Черниговом: что известноЛюди с инвалидностью годами подвергались жестокому обращению под Черниговом: что известноФотоотчет мониторинговой группы (фото: Telegram/Омбудсман Лубинец Дмитрий)

Также отмечается, что с досуга у подопечных только телевизор и прогулки. А на стендах нет информации о правах подопечных, адресах и номерах телефонов горячих линий организаций и должностных лиц.

"С целью устранения выявленных нарушений прав и свобод подопечных заведения в компетентные органы будут направлены соответствующие письма и акты реагирования", - заявили в офисе Уполномоченного.

Напомним, что в случае выявления нарушения прав человека можно обратиться:

  • по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008
  • написать на электронную почту: hotline@ombudsman.gov.ua
  • позвонить на горячую линию: 0800501720
  • по телефону 044-299-74-08

Ранее мы писали о том, что интернат в Днепре попал в скандал из-за связывания детей и содержания в ненадлежащих условиях.

Читайте также, что гериатрический пансионат во Львове попал в скандал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов