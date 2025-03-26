Люди с эпилепсией не хотят слышать эти 10 фраз. Никогда не говорите их!

"А ты что-то чувствуешь перед тем, как падаешь?"

Этот вопрос может показаться интересным, но он травмирует. Во-первых, не все люди с эпилепсией имеют судороги или "падают". Есть типы приступов, которые выглядят как короткое замирание или нетипичное поведение. Во-вторых, напоминание о приступе, который человек не контролирует, может вызвать тревогу. По данным Epilepsy

Foundation, более 60% людей с эпилепсией имеют приступы, которые не сопровождаются падением.

"А ты упадешь в обморок, если сильно испугаешься?"

Это утверждение смешивает эпилепсию с потерей сознания из-за эмоций - хотя это совсем другое. Приступы при эпилепсии вызывает не стресс или страх, а чрезмерная электрическая активность мозга.

"А ты точно болен (-а)? Ты же выглядишь нормально!"

Эта фраза может показаться комплиментом, но она обесценивает опыт человека. Эпилепсия - это невидимое заболевание. Приступы могут случаться раз в месяц или даже реже, но это не значит, что их нет. В Украине каждый 25-й имеет эпилепсию в течение жизни, поэтому это далеко не редкая болезнь. Невидимость болезни не отменяет ее реальности.

"Может, тебе просто надо меньше нервничать/спать больше/изменить питание?"

Отдых и диета могут помогать, но не излечивают болезнь. В мире около 20% людей с эпилепсией имеют фармрезистентную форму, то есть не реагируют на лекарства - и никакая медитация не заменит медицинскую помощь. Это всё равно, что сказать: "Очки не нужны, если меньше напрягать глаза".

"Ого, а ты можешь рожать/работать/воспитывать детей?"

Да, люди с эпилепсией могут жить полноценной жизнью. Этот вопрос звучит так, будто диагноз автоматически делает человека неспособным. Но это не так. По данным ВОЗ, при условии надлежащего контроля, большинство людей с эпилепсией работают, имеют семьи и ведут активную социальную жизнь.

"Ты на лекарствах? Это надолго?"

Для многих людей прием препаратов - единственный способ контролировать приступы. Иногда это пожизненно. В Украине, около 80% пациентов с эпилепсией нуждаются в постоянной фармакотерапии.

"А тебе не страшно выходить на улицу?"

Этот вопрос подчеркивает уязвимость человека, вместо того чтобы дать ему ощущение безопасности. Люди с эпилепсией часто и так сталкиваются с тревогой. Но страх - не означает пассивность. Многие имеют план действий на случай приступа, носят браслет, имеют при себе лекарства.

"О, у моего соседа тоже была эпилепсия, и он..."

Каждый случай уникален. "Сосед" мог иметь совсем другую форму, другой опыт и совсем другое лечение. Даже в пределах одной семьи симптомы могут отличаться. Вместо сравнений - лучше выслушать.

"А ты пробовал (-ла) йогу/массажи/энергетическое очищение?"

Такие советы часто звучат как смесь недоверия к медицине и попытка быстро решить сложное. Альтернативные методы могут быть полезными как дополнение, но не как замена лечения. Все клинические протоколы, в том числе рекомендации ILAE (Международной лиги против эпилепсии), базируются на доказательной медицине.

"Тебе надо в церковь/к моему врачу/на лечение в Закарпатье"

Это классический пример непрошеных советов. Конечно, все мы хотим помочь. Но когда вы советуете что-то без запроса - это больше о вашем дискомфорте, чем о потребностях человека с эпилепсией. Особенно, когда речь идет о религиозных практиках или сомнительных целителях. Человек, который годами живет с диагнозом, уже, скорее всего, прошел десятки консультаций, лечений и испробовал много вариантов.

Что такое "Фиолетовый день"?

26 марта в мире отмечают Фиолетовый день (Purple Day) - международный день осведомленности об эпилепсии. Эту инициативу начала в 2008 году канадка Кэссиди Меган, которая сама живет с этим диагнозом. Ее цель - развенчать мифы, поддержать людей с эпилепсией и повысить уровень знаний о болезни.

Почему это важно?

Эпилепсия - одно из самых распространенных неврологических заболеваний, которое имеет множество форм и может возникнуть в любом возрасте. Однако вокруг этой болезни до сих пор существует много стереотипов. Фиолетовый день помогает изменить отношение общества и сделать мир более толерантным и осведомленным.

Если вам или кому-то из близких нужна квалифицированная поддержка по эпилепсии - обращайтесь в ОО "Эпипросвита", которая занимается людьми с эпилепсией и сопутствующими болезнями.