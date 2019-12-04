Люди їдять, т*ахаються і б'ються: Усик дав усім українцям пораду

Олександр Усик розповів, що він та інші відомі боксери "дають їжу журналістам". За його словами, саме завдяки їм, у працівників ЗМІ, є про що писати. Про це український спортсмен заявив в одному з інтерв'ю. Також боксер з Криму дав пораду всім українцям.

"Уайлдер важив 95 чи 96 кг перед поєдинком з Ф'юрі. Вага – це не проблема. Просто люди хочуть говорити, привід для розмови є. Насправді я і інші боксери, які виступають на світовому рівні, даємо їжу для журналістів. Якщо б не робили те, що робимо, вони б не писали про нас. А ще для псевдожурналістів... Зараз багато стали журналістами та інтерв'юерами. Вони завжди будуть про це говорити. Це добре. Нехай вони говорять. Вчора дивився кіно – "Робін Гуд". У новій обробці. Такий момент: все життя люди їдять, п'ють, тр*хаються і б'ються. І трохи люблять. Треба більше любити", - заявив Усик.

Також за словами спортсмена, не варто захоплюватися війною.

"Їсти треба, а от воювати не треба", - резюмував Усик.

Цитату боксера можна почути з 3 хвилини відео.

Олександр Усик розповів про журналістів (YouTube)