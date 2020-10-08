Людей кладуть в коридорах: киянин розповів правду про COVID-19 у столиці

Чоловік з Києва розповів, що твориться в столиці з коронавірусом і готовністю приймати пацієнтів. За словами киянина, йому довелося дуже довго шукати місце в лікарні для своєї мами, якій діагностували COVID-19.

Так, житель Києва Олександр Кондратенко написав у Facebook, що лікарні в Києві переповнені, під відділеннями стоять низки "швидких", які то й діло підвозять нових пацієнтів з двостороннім запаленням легенів.

"Правда така: друзі 15-та клінічна - люди лежать прямо в коридорі (за дві доби надійшло 65 осіб), 4-та забита повністю. 8-ма так само. Під всіма інфекційними відділеннями нашого міста низка швидких", - пише киянин.

Йому просто дивом вдалося перевести маму в 4-ту клінічну, що на Солом'янці, в інтенсивну терапію. І то скоріше всього, що стан жінки різко погіршився.

"І єдине про що говорять лікарі, так це "не знімайте кисневу маску, якщо хочете жити", - стверджує Олександр.

А в 15-й міській лікарні він побачив справжній жах.

"Відсутність ліків, два градусника на все відділення і т. п., це мала частина реального колапсу з нашою охороною здоров'я", - додав він.

Нагадаємо, що в Україні за останню добу встановлено новий антирекорд з коронавірусом. Так, на 8 жовтня зафіксовано 5397 нових випадків. З них 422 в Києві.

Раніше ми писали, що в окупованому Луганську дуже критична ситуація з коронавірусом і єдиний бізнес, який процвітає - похоронний.