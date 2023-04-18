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"Любовь никогда не проходит": известная украинская радиоведущая потеряла сына из-за онкологии

Татьяна Трощинская сообщила о смерти сына Тараса (фото: twitter.com/HromadskeRadio)
Автор: Юлия Гаюк

Популярная украинская радиоведущая и главная редактор "Громадського радіо" Татьяна Трощинская сообщила о смерти своего 18-летнего сына Тараса. По ее словам, их семья боролась против рака, забравшего парня.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она пишет, что все началось с нетипичной боли в спине. Через четыре дня выяснилось, что это опухоль, которую удалили. Затем семья Татьяны искала все возможные способы вылечить болезнь сына.

"За 14 дней, кажется, посетили всех имеющихся в Киеве профильных врачей, которые являются лучшими. Но мы не успели. Или и не смогли бы", - пишет журналистка.

Она рассказывает, что когда сын получил на почту результаты обследований, показавших наличие метастазов в организме, отправил ей это не сразу. Тарас дождался, чтобы у мамы завершился эфир по радио, чтобы ее не беспокоить.

Сын Татьяны Трощинской Тарас (фото: facebook.com)

"Я не представляю, как. Где эта сила в 18 лет. Тарас был очень общительным, очень всех любил, любил своих прекрасных друзей, и был бы счастлив всех видеть. Свет, любовь, разум, восхитительное чувство юмора, огромная смелость и заботливость - таким был Тарас", - вспоминает Татьяна.

"Эти 14 дней ежесекундно мы были вместе - физически, словом или мысленно - всей нашей семьей. Мама, папа, бабушка, дедушка, дядя, тетя. Для Тараса, надеюсь, это было важно", - делится переживаниями мама.

Детские фото Тараса с мамой Татьяной (фото: facebook.com)

Она добавляет, что мысленно со всеми другими украинскими матерями, потерявшими своих детей.

"Сама я сейчас мысленно со всеми мамами, потерявшими детей - в войне. В борьбе с болезнью. Я обнимаю всех в нашем горе. Любовь никогда не проходит", - заключает Татьяна.

Ранее мы рассказывали о загадочной смерти звезды украинского футбола Павла Шкапенко.

Кроме того, сообщали также о трагической гибели участника популярной рок-группы SilverTown Андрея Касенюка.

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