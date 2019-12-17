Любов, біль та надія: київські мурали показали у кліпі відомого гурту

Відомий дует Balaklava Blues презентував кліп, присвячений київським муралам. Відео на пісню "Don’t Leave Me" з дебютного альбому команди "Fly" знімали в травні 2019 року протягом двох днів, тоді вдалося зафіксувати 79 муралів, усі вони увійшли до кліпу.

Зауважимо, що учасники Balaklava Blues живуть в Торонто та створюють worldmusic, базовану на українському фольклорі. Цього року авторитетне британське видання Songlines назвало дует "одним з найбільш іноваційних та емоційно потужних проектів європейської музичної сцени".

"Коли ти на чужині, за сотні тисяч кілометрів від свого рідного міста Києва. Коли ти знаєш, відчуваєш, розділяєш його болі та радощі - хочеться зосередитися на красі, яка для тебе, іммігранта, є ще більш щемливою. Вона приходить у кольорових снах. У старовинних колискових піснях. Сильна, емоційна історія Києва останніх п’яти років. Місто мрій, боротьби та сили, місто мого кохання, місто надії. Мій Київ. Моя країна. Це те, що зі мною назавжди", - говорить вокалістка Balaklava Blues Марічка Марчик.

Кадр з кліпу "Don’t Leave Me"

"Один з київських муралів, який ми зняли у відео, є для нас з Марком, моїм чоловіком, продюсером та музикантом Balaklava Blues, дуже особливим. Це мурал з очами Сергія Нігояна. У 2014-му ми познайомилися з Марком на Майдані під час Революції Гідності й переживали, проживали разом трагічні події тієї зими. Згодом ми зрозуміли, що ніколи б не зустрілися, якби не загинув Сергій. Через його смерть я вийшла співати на Майдан. Саме в день, коли він загинув. Тоді ми вперше зустрілись з Марком. Саме його смерть, та смерть ще двох хлопців, змусила людей зібратися на Майдані. Тому його очі, це ті очі, у які ми будемо дивитися все життя з повагою і вдячністю. Мурал, на якому зображений Сергій є одним з перших, якій з’явився у постреволюційному Києві. І тепер заглянути в очі цього молодого хлопця, вірменина, який загинув за наше майбутнє, можуть всі, хто проходить вулицями навколо майдану, де творилася історія країни", - зауважила Марічка.

Кадр з кліпу "Don’t Leave Me"

Сам Марко говорить, що кожен київський мурал "дає голос тисячам людей, що сплять у вікнах будинків, оточені спалахами кольорів від муралів".

"У кожному цьому зображенні стільки любові, болю та надії. Колискова "Don’t Leave Me" – наша спроба створити саундтрек до цього живого каталогу снів", - додає музикант.

Balaklava Blues - Don't Leave Me