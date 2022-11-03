Любишь Россию - плати: в Германии старому украинофобу влепили гигантский штраф (видео)

"Любить Россию в Германии стало очень дорого", - пишет Цаплиенко.

Ватный немецкий дедушка пошел с российским флагом на демонстрацию украинских беженцев. Там он начал выкрикивать разные пророссийские лозунги, однако песенка играла недолго.

На видео с протеста видно, как проходящие женщины пытаются забрать у мужчины флаг, но он нагло их оттолкнул и продолжил свое дело.

Полицейские выписали ему штраф на сумму почти в полторы тысячи евро. Теперь дедушка жалуется, что это три его пенсии.