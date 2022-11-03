Любишь Россию - плати: в Германии старому украинофобу влепили гигантский штраф (видео)

В Германии на митинге украинцев появился дедушка, который оказался упорным сторонником государства-агрессорки. Полиция выписала "митингующему" неподъемный штраф, на который он теперь жалуется в видеообращении.
Журналист Андрей Цаплиенко делится видео в своем Telegram-канале.
"Любить Россию в Германии стало очень дорого", - пишет Цаплиенко.
Ватный немецкий дедушка пошел с российским флагом на демонстрацию украинских беженцев. Там он начал выкрикивать разные пророссийские лозунги, однако песенка играла недолго.
На видео с протеста видно, как проходящие женщины пытаются забрать у мужчины флаг, но он нагло их оттолкнул и продолжил свое дело.
Полицейские выписали ему штраф на сумму почти в полторы тысячи евро. Теперь дедушка жалуется, что это три его пенсии.
Ранее мы рассказывали о россиянке, которая издевалась над украинскими беженцами в Германии. К ней наведалась полиция.
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