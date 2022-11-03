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Любишь Россию - плати: в Германии старому украинофобу влепили гигантский штраф (видео)

Для дедушки сумма штрафа равна трем месяцам жизни на пенсии (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Германии на митинге украинцев появился дедушка, который оказался упорным сторонником государства-агрессорки. Полиция выписала "митингующему" неподъемный штраф, на который он теперь жалуется в видеообращении.

Журналист Андрей Цаплиенко делится видео в своем Telegram-канале.

"Любить Россию в Германии стало очень дорого", - пишет Цаплиенко.

Ватный немецкий дедушка пошел с российским флагом на демонстрацию украинских беженцев. Там он начал выкрикивать разные пророссийские лозунги, однако песенка играла недолго.

На видео с протеста видно, как проходящие женщины пытаются забрать у мужчины флаг, но он нагло их оттолкнул и продолжил свое дело.

Полицейские выписали ему штраф на сумму почти в полторы тысячи евро. Теперь дедушка жалуется, что это три его пенсии.

Ранее мы рассказывали о россиянке, которая издевалась над украинскими беженцами в Германии. К ней наведалась полиция.

Смотрите также сравнение, какими были украинки и россиянки 100 лет назад. Разница потрясающая!

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