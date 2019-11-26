Ти любиш маму? Під Тернополем п'яний священик побив дружину на очах у дітей

В селі Вікторівка Тернопільської області священик, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, побив свою дружину на очах у дітей. Деталі інциденту розповіли у сюжеті місцевого телеканалу TV-4.

Сестра постраждалої жінки звернулася до журналістів за допомогою і розповіла, що її родич, місцевий священик, веде зовсім непристойний спосіб життя і знущається над своєю родиною.

"Священик православної церкви, чоловік моєї сестри вирішив, що він Бог на землі і може робити все, що йому захочеться. Напиватися і сідати і за кермо, бити дружину до смерті при маленьких дітях, програвати мега-великі суми грошей, які потім будуть віддавати всі рідні, тільки не він. І це не повний перелік його достоїнств", - повідомила жінка.

Вона додала, що напередодні сталася ситуація, яка змусила її звернутися за допомогою.

"Те, що відбулося вчора – стало останньою краплею, і я вирішила врятувати сестру і справедливо покарати тирана. Серед ночі він прийшов п'яним додому, розбудив дружину і двох дітей (6 і 2 роки), і почав бити її при дітях, після кожного удару запитував дітей, чи люблять вони маму, потім знову бив і перепитував: "А тепер?" – розповіла сестра потерпілої.

Журналісти розшукали дружину священика, яка підтвердила, що чоловік знущається над нею і б'є її до напівсмерті. Сусіди кажуть, що про дебош отця Івана чули, але ось п'яним його жодного разу не бачили.

Під Тернополем п'яний священик побив дружину на очах у маленьких дітей

На скандал вже відреагували в ПЦУ і пообіцяли, що якщо вина священика буде доведена, то його позбавлять можливості служити в церкві.