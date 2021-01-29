Улюблений багатьма гарнір виявився смертельно небезпечним: про що йдеться

Лікарі назвали смертельно небезпечний гарнір (фото: freepik)

Лікарі кажуть, що улюблений багатьма українцями гарнір може завдати серйозної шкоди здоров'ю. Мова йде про картоплю фрі, яку часто подають у ресторанах, що спеціалізуються на фаст-фуді.

Та і приготована таким чином домашня страва - не найкращий варіант для регулярного вживання, пише Eat This.

Так, учені провели масштабне дослідження, в якому було задіяно близько 4,5 тисяч людей. Результати експерименту були опубліковані в науковому журналі The American Journal of Clinical Nutrition.

У статті йдеться, що вживаючи картоплю фрі частіше двох разів на тиждень, люди підвищують ризик передчасної смерті удвічі.

Головна небезпека страви - велика кількість рослинної олії. Причому в закладах її замінюють набагато рідше, ніж хотілося б.

Таким чином картопля накопичує величезну кількість канцерогенів, що вкрай погано для серцево-судинної системи, оскільки ризик розвитку інфаркту та інсульту збільшується в кілька разів.

Крім того, "побічні ефекти" в результаті переварювання смаженої їжі включають нудоту, пронос, здуття та спазми живота.

Раніше лікарі також розповіли про те, кому не можна часто їсти гречану кашу. І в чому небезпека цього популярного серед українців гарніру.

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