RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ляшко повідомив, в яких випадках щеплення від COVID-19 будуть робити перехворівшим

Автор: Людмила Жукова

В Україні вакциною від коронавірусу будуть прищеплювати навіть перехворілих людей.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Популярні новини
Цей симптом говорить про небезпечну хворобу печінки: терміново до лікаря! 10 лютого 2021
У метро Києва - новий колапс: фото величезних черг 10 лютого 2021
Дружина Медведчука Марченко знову звернулася до українців: я вручаю вам свою помсту 09 лютого 2021
Лікарі назвали найкорисніші молочні продукти, які сповільнюють старіння 09 лютого 2021
"Укрзалізниця" вляпалася в новий скандал: пасажири поскаржилися на укуси 09 лютого 2021
Кабелі ріжте, розбирайте, ламайте: робітники розповіли правду про палац Путіна 10 лютого 2021
Весна в Україні стане екстремальною: кліматологи приголомшили прогнозами 08 лютого 2021
Зірка фільмів "Афоня" і "Міміно" Леонід Куравльов зник у Росії 08 лютого 2021
На мові Терешкової і Будди: про що зараз пише скандальна педагог Більченко 08 лютого 2021
У метро Києва – колапс, люди злі: відео з "Контрактової площі" 09 лютого 2021

Він повідомив, що Міністерство охорони здоров'я знову затвердило рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, як і кого вакцинувати проти COVID-19.

"Людині, яка перехворіла на COVID-19, може бути рекомендовано пересунути щеплення на шість місяців, але якщо у неї є бажання, і вона потрапила у пріоритетні групи, перенесена хвороба не є протипоказанням до вакцинації", – сказав Ляшко.

Зазначимо, що щеплення не будуть робити вагітним жінкам, оскільки мало даних про те, як вони переносять введення препарату. За словами Ляшка, тестування перед вакцинацією проводити не планують.

Головний санлікар наголосив, що вакцинація в Україні буде проводитися на добровільних засадах.

Нагадаємо, що перші поставки вакцини від коронавірусу в Україні очікуються 15 лютого. Вакцинація буде проводитися в кілька етапів.

Як ми раніше писали, відомий український лікар-вірусолог Вадим Арістов назвав засіб, який більш ефективний в захисту від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус
Читайте також
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень
ВООЗ критикує розподіл вакцин: майже 130 країн ще не зробили жодного щеплення
Прогноз погоди