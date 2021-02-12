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Ляшко повідомив, в яких випадках щеплення від COVID-19 будуть робити перехворівшим

Новость на русском → П'ятниця 12 лютого 2021 08:31
Ляшко повідомив, в яких випадках щеплення від COVID-19 будуть робити перехворівшим Віктор Ляшко розповів про вакцинацію перехворілих (фото: GettyImages)
Автор: Людмила Жукова

В Україні вакциною від коронавірусу будуть прищеплювати навіть перехворілих людей.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він повідомив, що Міністерство охорони здоров'я знову затвердило рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, як і кого вакцинувати проти COVID-19.

"Людині, яка перехворіла на COVID-19, може бути рекомендовано пересунути щеплення на шість місяців, але якщо у неї є бажання, і вона потрапила у пріоритетні групи, перенесена хвороба не є протипоказанням до вакцинації", – сказав Ляшко.

Зазначимо, що щеплення не будуть робити вагітним жінкам, оскільки мало даних про те, як вони переносять введення препарату. За словами Ляшка, тестування перед вакцинацією проводити не планують.

Головний санлікар наголосив, що вакцинація в Україні буде проводитися на добровільних засадах.

Нагадаємо, що перші поставки вакцини від коронавірусу в Україні очікуються 15 лютого. Вакцинація буде проводитися в кілька етапів.

Як ми раніше писали, відомий український лікар-вірусолог Вадим Арістов назвав засіб, який більш ефективний в захисту від COVID-19.

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