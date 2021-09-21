Ляшко зробив заяву про обов'язкову вакцинацію в Україні: але є нюанс

Глава МОЗ не виключає, що щеплення від COVID-19 можуть стати обов'язковими.

"Припускаю", - відповів він на питання ведучого про те, чи допускає він обов'язкову вакцинацію в країні.

Ляшко зазначив, що Україна переймає досвід ЄС і США в питаннях інфекційних хвороб. На сьогодні в Україні ніхто примусово не робить людям щеплення.

"Сьогодні вакцинація безкоштовна і добровільна. Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли вводяться обмеження, Але вони не працюють для вакцинованих", - уточнив Ляшко.