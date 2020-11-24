Ляшко розповів українцям, коли тест на COVID-19 потрібно робити обов'язково

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко звернувся до українців і порекомендував звертатися до медиків відразу після появи симптомів ГРВІ. Він зазначив, що при ознаках сильного погіршення здоров'я потрібно пройти тестування на коронавірус.

Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ в останні дні фіксує зменшення кількості тестувань на COVID-19 в Україні й ще раз нагадав головні симптоми коронавірусу. Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

"Україна сьогодні в червоному рівні поширення коронавірусної хвороби, тому люди, які мають симптоми гострої респіраторної інфекції, а це: раптовий початок захворювання, лихоманка понад 38 градусів, тривалий кашель, головний біль, біль у м'язах, втрата апетиту, нюху, смаку - це всі підстави для того, щоб звернутися до лікаря і здати зразки на дослідження", - сказав головний санітарний лікар

Він додав, що у разі відмови у проведенні тестування українці можуть звернутися на гарячу лінію Контакт-центру МОЗ за номером: 0800 60 20 19. Оператори в обов'язковому порядку повинні зафіксувати звернення.

"Потужності державних лабораторій дозволяють тестувати всіх, кого направляють лікарі. Не чекайте вдома з симптомами по 5-10 днів! При перших ознаках ГРВІ звертайтеся до свого лікаря та інформуйте його про своє здоров'я", - додав Ляшко.

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