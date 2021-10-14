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Як невакцинованим українцям поїхати до іншого міста: є єдиний варіант

Автор: Тетяна Самарук

В Україні після 21 жовтня поїздки міжобласними маршрутами будуть доступні тільки для пасажирів із COVID-сертифікатами та негативними ПЛР-тестами.

Як свідчить рішення уряду, буде запроваджено певні обмеження для пасажирських перевезень між областями, - пише ТСН.

Як невакциновані зможуть поїхати в іншу область

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що з наступного четверга міжобласні перевезення будуть доступні для пасажирів тільки після пред’явлення міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, який підтверджує вакцинацію від COVID-19.

Однак, коли поїздка невакцинованого громадянина за межами області є необхідною, то Ляшко пропонує зробити негативний ПЛР-тест, який буде діяти упродовж 72 годин.

За його словами, складну ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні характеризує не так рівень інфікування, як збільшення числа госпіталізованих. Зокрема, в лікарні найбільше потрапляють невакциновані громадяни.

"Коли ми будемо нехтувати вакцинацією, то госпіталізації будуть зростати, а це привід оголошувати "червоний" рівень епіднебезпеки", - зауважив він.

Раніше у МОЗ розповіли, що осінні канікули в школах можуть продовжити до місяця.

Також нещодавно ми писали, що Ляшко розповів, що жертвами фейків про вакцинацію стають діти.

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