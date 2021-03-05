Ляшко розповів, кому не можна робити щеплення від COVID-19

Вакцинація в Україні триває, але є люди, яким щеплення робити категорично не можна.
Про протипоказання до вакцинації розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу.
За словами Віктора Ляшка, не можна робити щеплення в наступних випадках:
- при наявності протипоказань до окремих компонентів вакцин (склад вказаний в інструкції)
- якщо є супутні захворювання, які супроводжуються значним підвищенням температури (гарячка). При цьому незначне підвищення (застуда) не є протипоказанням.
- при порушеннях згортання крові.
- ослаблений імунітет у пацієнта, однак у цьому випадку лікар приймає рішення про вакцинацію на свій розсуд.
За словами головного санлікаря, в разі виявлення протипоказань вакцинація проводитися не буде, а доза буде використана для наступного пацієнта.
Нагадаємо, що в пріоритеті на вакцинацію сьогодні є:
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