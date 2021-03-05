Ляшко розповів, кому не можна робити щеплення від COVID-19

За словами Віктора Ляшка, не можна робити щеплення в наступних випадках:

- при наявності протипоказань до окремих компонентів вакцин (склад вказаний в інструкції)

- якщо є супутні захворювання, які супроводжуються значним підвищенням температури (гарячка). При цьому незначне підвищення (застуда) не є протипоказанням.

- при порушеннях згортання крові.

- ослаблений імунітет у пацієнта, однак у цьому випадку лікар приймає рішення про вакцинацію на свій розсуд.

За словами головного санлікаря, в разі виявлення протипоказань вакцинація проводитися не буде, а доза буде використана для наступного пацієнта.

Нагадаємо, що в пріоритеті на вакцинацію сьогодні є: