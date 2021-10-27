Ляшко розповів, як швидко після перенесеного COVID потрібно вакцинуватися

Вакцинуватися від коронавірусу після перенесеної хвороби потрібно як тільки у вас відновиться організм, і вичікувати півроку, а то й довше - немає сенсу, це всього лише міф.

За словами чиновника, одним з найпоширеніших помилок є те, що перенесений COVID - протипоказання до вакцинації. Через це багато хто починає відкладати імунізацію на 6-8 місяців. Але робити так не потрібно.

Ляшко рекомендує вакцинуватися після того, як організм відновитися

"Якщо ви перенесли хворобу, не маєте гострих симптомів, у вас відновився організм, можете відразу йти і робити щеплення. Не треба нічого нікуди тягнути. Тому що за той час, поки ви чекаєте міфічних 6 або 9 місяців, шанс померти в 11 разів більше, ніж у вакцинованих. Це показує статистика", - заявив Віктор Ляшко.

Глава МОЗ нагадав, що ніяких прописаних норм щодо термінів вакцинації після перенесення COVID - немає. Тому сучасна медицина використовує загальний підхід.

Які протипоказання до вакцинації

За словами Ляшка, є загальні протипоказання до COVID-імунізації, "які вказані в наказі, і є протипоказання, які записані в інструкції виробника".

Раніше в МОЗ також нагадали, що якщо ви не знаєте, які саме алергени викликають реакцію, варто ознайомитися зі складом вакцини.

Це можна зробити за посиланнями тут і тут. Або ж запитати у медпрацівників в місці вакцинації.