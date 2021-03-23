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Ляшко розповів, хто хворіє в Україні найбільше: це не молоді люди

Автор: Людмила Жукова

В Україні найбільше хворіють на коронавірус люди, старші 50 років, а не молодь, як раніше заявляли у ЗМІ.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в коментарі "Інтерфакс Україна".

За словами медика, у 2020 році була така ж ситуація з віковою групою.

"Люди похилого віку все ще в "червоній" зоні ризику. Найбільше хворих людей — у вікових групах 50-59 років 60 років і старші", - повідомив Ляшко.

Головний санлікар спростував міф про те, що в Україні найбільше хворіє на COVID-19 молодь.

"В останній час було багато інформації про те, що коронавірусом стали більше хворіти молоді люди, на відміну від 2020 року, коли хворіли переважно люди у віці 60+. Ми проаналізували помісячно вікову частку хворих з серпня до 2020 березня 2021 року. Такий же аналіз зробили й по віковій частці померлих з діагнозом "коронавірусна хвороба". І побачили, що в Україні структура захворюваності за віком майже не змінилася", - зазначив він.

За словами Ляшка, найбільше летальних випадків фіксують в українців, які старші 60 років. У них дуже важко протікає інфекція.

"75-80% всіх летальних випадків реєструють саме в цій віковій групі. Саме тому ця група є пріоритетною для вакцинації, і їх вакцинація розпочнеться відразу після медиків", - резюмував медик.

Заступник міністра також підкреслив, що ефективність вакцини AstraZeneca у віковій групі 65+ становить 80%.

Як ми писали раніше, українські лікарі розповіли про нові симптоми коронавірусу.

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Новини України Віктор Ляшко
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