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Ляшко розкрив вартість лікування COVID-19 в Україні

Автор: Володимир Костирін

У МОЗ розповіли, скільки коштує ведення хворих на коронавірус

Лікування хворого на коронавірус в Україні обходиться в середньому в 38 тисяч гривень на людину, при цьому дана сума не включає перебування пацієнта в реанімації.

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Про це заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Він уточнив, що в реанімації знаходяться ті, у яких коронавірусна хвороба протікає набагато важче.

"Якщо ми зараз говоримо в середньому скільки коштує ведення хворих, то це приблизно 38 тисяч гривень. Це без урахування хворих, які знаходяться в реанімації - там набагато важче", - розповів Ляшко.

Заступник голови МОЗ також пояснив, що Національна служба здоров'я України зараз інакше оплачує цей тариф і описав схему передачі коштів:

  • передає лікарням понад 1 мільйона гривень для підготовки медустанови та закупівлі необхідних засобів,
  • виплачує клінікам 170 тисяч гривень на медичну бригаду.

Раніше у МОЗ розповіли, скільки українців отримають безкоштовно вакцину від коронавірусу.

Нагадаємо, що нещодавно за лікування пацієнтів з COVID-19 лікарням виплатили понад 8 млрд гривень.

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