RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ляшко попередив українців про небезпеку "Дельти": ситуація, як в Італії на початку пандемії

Автор: Людмила Жукова

Штам коронавірусу "Дельта" в Україні показує таке стрімке зростання хворих, як це було на початку пандемії в Італії. Людям терміново потрібно вакцинуватися.

Про це ТСН сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Сьогодні "Дельта" показує таке стрімке зростання, яке було на початку пандемії в Італії. Сьогодні ми працюємо на всіх потужностях. І бачимо, що госпіталізовані - це важкі пацієнти або киснезалежні. Це ще гірше, ніж це було навесні в нашій країні", - заявив глава МОЗ.

Ляшко закликав українців вакцинуватися і не відкладати щеплення на потім.

"Сьогодні ще є здатність в системі охорони здоров'я. Ми ще приймаємо пацієнтів. Ми знаємо, як розширювати лікарні. Кожен з регіонів має свої здібності, але система не гумова. Вакцина є у вільному доступі. Медики готові й можуть вакцинувати, просто потрібно вакцинуватися", - резюмував Ляшко.

Нагадаємо, що записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 2019.

До слова, за вчора в Україні зафіксовано антирекорд - майже 19 тисяч нових випадків захворювання коронавірусом.

Як ми раніше писали, заслужений український педіатр Євген Комаровський розповів, чи заразна людина після вакцинації, якщо у неї є гострі симптоми хвороби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус "Дельта"