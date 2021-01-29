Ляшко пояснив, як записатися на вакцинацію від COVID-19

Запис на вакцинацію від коронавірусу в Україні відбуватиметься декількома способами, які включають в себе три механізми.

Про це заявив заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає ТСН.

За його словами, можна буде записатися на щеплення від COVID-19 через сімейного лікаря, який детально розповість про процедуру.

Також це можна зробити електронно за допомогою спеціального сайту, який запустять найближчим часом.

Крім того, можна отримати запрошення телефоном від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

"10.02 у нас уже буде повністю відтестовано у медичних інформаційних системах, які сьогодні стоять в лікарів, модуль імунопрофілактика. І паралельно з цим буде запущено сайт, назва там як COVID-19, який буде розповідати все про імунопрофілактику і дасть можливість записуватися на імунопрофілактику", - розповів Ляшко.

Заступник міністра додав, що паралельно розробляється така ж комунікаційна кампанія. Після її запуску можна буде отримувати інформацію від МОЗ про те, які групи ризику вакцинуються і записуються на процедуру. Крім того, ресурси "будуть чітко показувати, де, в якому місці можна зробити щеплення, хто проводитиме".

Ляшко також зазначив, що українці, які не мають підписаної декларації з сімейним лікарем, зможуть без проблем записатися на вакцинацію.

"Записуйтеся. Ми вас скоординуємо за місцем проживання до певного пункту щеплення", - заявив заступник глави МОЗ.

Раніше Ляшко повідомив, що в Україні вакцинація від коронавірусу може розпочатися з 15 лютого.

Також ми писали про те, що нещодавно інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про новий штам коронавірусу, від якого вакцина не захистить.