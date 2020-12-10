Ляшко пояснив, скільки діятиме вакцина від COVID-19

Вакцина від коронавірусу, яка незабаром має з'явитися в Україні в рамках механізму COVAX, захищатиме організм від інфікування щонайменше 6-9 місяців.

Про це заступник глави МОЗ, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив у коментарі "ТСН".

"Зараз зарано говорити про тривалість імунітету, але він буде як мінімум на 6-9 місяців, проте я думаю, що він буде набагато більше тривати", - сказав медик.

Також Ляшко звернув увагу на необхідність повторної вакцинації через певний час.

"Тобто треба зробити одне щеплення, потім через три тижні друге. І тому формуються потім антитіла, які показують, що є імунна відповідь. Після цього антитіла зникають, але це не значить, що не буде в організмі імунної відповіді, і він досить довго ще на клітинному рівні буде пам'ятати коронавірус як інфекційний збудник, тому імунітет, впевнений, що буде триматися довше ніж три місяці. Про пів року ми зараз не говоримо, лише про ті (вакцини), які наближаються до реєстрації, тобто вже пройшли третю клінічну стадію та опублікували результат", - пояснив Ляшко.

Заступник міністра також зазначив, що у випадку з механізмом COVAX, в рамках якого Україна безкоштовно отримує 8,3 млн доз - свій "портфель" вакцин. І зараз наша держава веде переговори щодо закупівель з усіма іншими виробниками, чиї розробки наближаються до реєстрації.

"Про російську (вакцини) ми точно не говоримо", - уточнив Ляшко.

Раніше ми розповідали, що британці вже поскаржилися на алергію після вакцини від COVID-19, і пояснювали, чи варто хвилюватися українцям.

Нагадаємо також, що нещодавно український генетик розвіяв міфи про вакцину від коронавірусу та пояснив, що в ній немає нічого нового.