Ляшко обматюкав Зеленського в прямому ефірі: з'явилося відео

Олег Ляшко різко висловився про політичне майбутнє Володимира Зеленського під час емоційного виступу під стінами Святошинської прокуратури Києва.

Зокрема, Ляшко заявив, що влада сьогодні займається "репресіями і зведенням рахунків з опонентами". А у президента України, на думку одіозного екс-політика, немає майбутнього на цій посаді. Говорячи це, Ляшко не добирав слів і вживав брудну лайку.

На думку Ляшка, кар'єра президента "закінчиться так, як вона і починалася".

"Грав х***м на баяні - туди ж і повернеться", - сказав лідер Радикальної партії.

Також головний "радикал" країни розкритикував народного депутата від "Слуги народу" Андрія Геруса, з яким у екс-парламентарія сталася бійка у аеропорту "Бориспіль".

"Герус це мій особистий ворог. Я не закінчував інституту благородних дівиць, я навіть не Д'Артаньян, щоб коли я бачу ворога, пропонувати йому вийти на дуель. Чим зможу - тим і замочу! І кожен ворог повинен бути в одному місці - на кладовищі!" - сказав Ляшко і додав, що Герус "диверсант і терористичний агент Росії, який працює в інтересах країни ворога".

Ляшко різко "наїхав" на Зеленського перед камерами