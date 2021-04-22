Ляшко назвав українцям ще один спосіб швидко вакцинуватися

Вакцинація в Україні триває, але є спосіб отримати вакцину швидше, ніж через лист очікування. Для цього потрібно бути співробітником великої компанії і дати заявку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Надали можливість організованим колективам, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, які бажають вакцинуватися, можливість записати їх у чергу на щеплення проти COVID-19", - повідомив Ляшко.

Залишити заявку на колективну вакцинацію можна через контакт-центр за телефоном: 0 800 60 20 19.

Для того, щоб записатися в чергу на вакцинацію, компанія повинна виконати такі дії:

залишити заявку через контакт-центр;

визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;

скласти поіменні списки бажаючих вакцинуватися;

забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ;

забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту та санітарної допомоги в місці вакцинації

Ляшко зазначив, що за один день бригада може зробити близько 100 щеплень. Якщо бажаючих зробити щеплення в організованому колективі менше п'ятдесяти, то він радить записатися в лист очікування вакцинації індивідуально на сайті або в мобільному додатку" Дія", або за телефоном контакт-центру 0 800 60 20 19.

Як і де записатися на вакцинацію

Громадяни України можуть записатися в список очікування через портал або Мобільний додаток "Дія". Для цього необхідно зареєструватися або авторизуватися в особистому кабінеті на diia.gov.ua. потім перейти в розділ послуги й вибрати "запис в лист очікування вакцинації від COVID-19". Тут необхідно вказати сферу діяльності і місто, де зручно зробити щеплення. Після цього залишається дочекатися повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Крім того, записатися на вакцинацію від коронавірусу можна через національний контакт-центр МОЗ за номером 0800 60 20 19. В цьому випадку потрібно надати оператору свої дані - ідентифікаційний код платника податків або серію і номер паспорта.