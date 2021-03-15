Ляшко назвав основні побічні ефекти індійської вакцини Covishield

"Несприятливі події після імунізації в Україні не перевищують 1% від усіх зроблених щеплень. Насамперед, це біль у місці ін'єкції, почервоніння, набряк, незначне підвищення температури на нетривалий час, м'язовий біль, і, може бути, загальна слабкість", – перерахував він.

Від індійської вакцини не зафіксовано серйозних побічних ефектів. Зокрема таких, до яких відноситься і анафілактична реакція (гостра, загрозлива життю, IgE-опосередкована алергічна реакція).

Ляшко ще раз нагадав, що перші 30 хвилин після щеплення людина перебуває під наглядом лікарів, які робили щеплення, тому додатково нікуди звертатися не треба. Якщо треба побічні ефекти тут же і зафіксують.

Перед вакцинацією у кожного перевіряють анамнез на наявність сильних алергічних реакцій до вакцини.

"У всіх питають, всі заповнюють інформовану згоду і там питання саме по алергій. Бажано пам'ятати і знати про своїх алергічні реакції, а лікар на місці перевірить, чи є алергія на компоненти, що входять до складу вакцин", – підсумував Ляшко.