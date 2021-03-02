У Львівській області циркулюють два генотипи коронавірусу: які штами

У Львівській області циркулюють два генотипи коронавірусної інфекції, при цьому мова йде не про "британський" або "південноафриканський" штами.
Про це 2 березня заявили на Facebook-сторінці Львівської ОДА.
У ході брифінгу щодо епідеміологічної ситуації регіоні чиновники розповіли, що за минулу добу на Львівщині провели 1564 дослідження на COVID-19, з них - 349 дали позитивні результати. Всього ж за весь час пандемії коронавірус в області був підтверджений у 79 582 пацієнтів.
Епідеміологи Львівської області отримали від Центру громадського здоров'я МОЗ інформацію про те, що на території Львівської області циркулюють два генотипу коронавірусу.
"Один називається В1, а другий В1.1. Тобто, ані "південноафриканського", ані "лондонського" поки на теренах Львівщини немає", - сказала головний епідеміолог регіону Наталія Іванченко-Тімко.
Відео: У Львівській області циркулюють два штами коронавірусу
Зазначимо, що за даними ЦОЗ МОЗ, на території України загалом циркулюють п'ять штамів коронавірусу, які відносяться до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю. Це такі генетичні варіанти: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 і В2.
Нагадаємо, раніше медики назвали характерні симптоми нового штаму коронавірусу, який називають "британським".
Також ми писали про те, що Ольга Голубовська розповіла про новий штам коронавірусу в Україні, який частіше вражає молодих людей, і погіршення починається на 14-16 день після початку захворювання.