У Львівській області циркулюють два генотипи коронавірусу: які штами

У ході брифінгу щодо епідеміологічної ситуації регіоні чиновники розповіли, що за минулу добу на Львівщині провели 1564 дослідження на COVID-19, з них - 349 дали позитивні результати. Всього ж за весь час пандемії коронавірус в області був підтверджений у 79 582 пацієнтів.

Епідеміологи Львівської області отримали від Центру громадського здоров'я МОЗ інформацію про те, що на території Львівської області циркулюють два генотипу коронавірусу.

"Один називається В1, а другий В1.1. Тобто, ані "південноафриканського", ані "лондонського" поки на теренах Львівщини немає", - сказала головний епідеміолог регіону Наталія Іванченко-Тімко.

Відео: У Львівській області циркулюють два штами коронавірусу

Зазначимо, що за даними ЦОЗ МОЗ, на території України загалом циркулюють п'ять штамів коронавірусу, які відносяться до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю. Це такі генетичні варіанти: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 і В2.