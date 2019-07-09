У Львівській області телевізор ледь не убив господаря

У Яворівському районі Львівської області телевізор став причиною страшної трагедії – майже повністю знищений будинок, а його господар опинився на лікарняному ліжку. Про це повідомили у виданні "Львівська мануфактура новин".

Рано вранці 9 липня в селі Калинівка Яворівського району стався вибух. Вибухнув телевізор, який 66-річний господар з вечора забув вимкнути. Чоловік прокинувся від гуркоту і спочатку намагався впоратися з вогнем самостійно, а коли зрозумів, що не виходить – покликав на допомогу сусідів. Ті в свою чергу викликали рятувальників і тільки через півтори години полум'я вдалося погасити.

"Цей чоловік був удома сам. Дружина з дітьми проживає в Золочеві. Розповів, що ввечері заснув і забув вимкнути телевізор. Під ранок прокинувся від вибуху – телевізор палав. Господар вирішив, що зможе швидко сам впоратися з вогнем. Зрозумів, що не впорається, коли вогонь різко перекинувся на дерев'яний дах. Тоді підняв шум і покликав сусідів", - розповіла секретар Калинівської сільради Марія Ништа.

У Львівській області вибухнув телевізор і мало не вбив свого господаря (lv.dsns.gov.ua)

Вона додала, що 66-річний чоловік отримав серйозні опіки, але мабуть, не відразу відчув біль.

"Сусіди побачили, що у нього обпалено обличчя. Від шоку, який він пережив, він, напевно, не відчував біль", - додала жінка.

На місце події приїхала також голова села Ольга Бий, вона викликала медиків. Потерпілий почав відмовлятися від госпіталізації, але його умовили хоча б пройти обстеження. Лікарі діагностували у нього опіки обличчя 2-3 ступеня, шиї і верхніх дихальних шляхів. На даний момент його стан оцінюється як середньої тяжкості.

А ось від будинку залишилися одні стіни, вогонь повністю знищив дах будівлі та всі особисті речі.

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