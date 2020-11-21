Під Львовом героїчні жінки самотужки затримали грабіжника-рецидивіста

У Львівській області раніше неодноразово судимий 48-річний чоловік викрав із магазину побутову хімію і мав намір втекти. Але троє сміливих продавчинь завадили злодію і самотужки затримали його. Під час штовханини зловмисник вдарив в живіт молоду працівницю.

Як повідомляють львівські поліцейські, намір чоловіка здійснити крадіжку помітили працівниці торгівельного закладу. Тоді вони спробували його затримати. Втім, крадій вдарив 21-річну продавчиню в живіт. У дівчини тілесні ушкодження.

Проте сміливі продавчині не здавалися. Вони схопили злодія і поки двоє жінок тримали його, третя швидко телефонувала у поліцію.

Правоохоронці встановили, що дійсно 48-річний місцевий мешканець раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності саме за крадіжки.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі терміном від чотирьох до шести років.

Працівницям магазину правоохоронці висловили вдячність за сміливість та рішучість під час затримання зловмисника. Крадій нині у виправному закладі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві 31-річний іноземець промишляв крадіжками у спортивних центрах. Він крав з шафок гроші, гаджети та цінні речі відвідувачів, поки вони займалися в залах.

Також ми писали про злодійку в Одесі, яка обчистила за годину три магазини з речами. Вона зуміла вкрасти шапку, куртку, кросівки, светр. Вартість "улову" оцінюється приблизно у 2,5 тисячі гривень.