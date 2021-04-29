RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Львівський депутат подарував однорічному синові 5 квартир, будинок та медичний центр

Автор: Володимир Костирін

Депутат Львівської обласної ради, бізнесмен Григорій Козловський подарував своєму 11-місячному синові приватний медичний центр з пологовим будинком - об'єкт зараз будується на вулиці Якова Раппопорта, 6.

Про це передають "Наші гроші. Львів".

Йдеться про будівлю загальною площею майже 4,2 тисячі квадратних метрів

Відомості про договір дарування від 9 квітня цього року опубліковані в державному реєстрі прав на нерухоме майно.

11-місний син депутата Григорія Козловського став власником приватного медичного центру (фото: lviv.nashigroshi.org)

Такий презент був зроблений хлопчикові рівно за місяць до одного рочку - Ярема Козловський народився 9 травня 2020-го. Він п'ята дитина політика і підприємця, і друга - від шлюбу зі львівською співачкою Юлією Думанською (Козловською).

Зазначений медцентр не є єдиною нерухомістю, якою володіє маленький Ярема. Так, в лютому на нього записали квартиру і два машиномісця на вулиці Личаківській, 37 в житловому комплексі Avalon 37; також два приміщення гостьових будинків-елінгів у Винниках загальною площею майже 300 "квадратів"; чотири квартири на вул. Липинського, 29г в житловому комплексі Avalon Time; будинок в Східниці з басейном площею 249 квадратних метрів.

Григорія Козловського вважають найбагатшим депутатом Львівської облради (від БПП "Солідарність"). Він є співвласником "Львівської тютюнової фабрики", будівельної корпорації Avalon, готелю Grand Hotel і кількох львівських ресторанів. Також політику належить футбольний клуб "Рух" (Винники).

Приватну лікарню на вул. Якова Раппопорта будує ТОВ "Лемберг Медікал Центр". Власницею компанії є Юлія Козловська, а очолює фірму сам Григорій Козловський.

Депутат Григорій Козловський (фото: facebook.com / Григорій Козловський)

Раніше повідомлялося, що депутат з Харкова задекларував живого африканського лева, якого утримує у власному будинку.

Також нещодавно ми писали про те, що вказано у декларації заступника голови МОЗ Віктора Ляшка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Львівнедвижимостьдепутатысын