Львівський депутат подарував однорічному синові 5 квартир, будинок та медичний центр

Депутат Львівської обласної ради, бізнесмен Григорій Козловський подарував своєму 11-місячному синові приватний медичний центр з пологовим будинком - об'єкт зараз будується на вулиці Якова Раппопорта, 6.

Про це передають " Наші гроші. Львів ".

Йдеться про будівлю загальною площею майже 4,2 тисячі квадратних метрів

Відомості про договір дарування від 9 квітня цього року опубліковані в державному реєстрі прав на нерухоме майно.

11-місний син депутата Григорія Козловського став власником приватного медичного центру (фото: lviv.nashigroshi.org)

Такий презент був зроблений хлопчикові рівно за місяць до одного рочку - Ярема Козловський народився 9 травня 2020-го. Він п'ята дитина політика і підприємця, і друга - від шлюбу зі львівською співачкою Юлією Думанською (Козловською).

Зазначений медцентр не є єдиною нерухомістю, якою володіє маленький Ярема. Так, в лютому на нього записали квартиру і два машиномісця на вулиці Личаківській, 37 в житловому комплексі Avalon 37; також два приміщення гостьових будинків-елінгів у Винниках загальною площею майже 300 "квадратів"; чотири квартири на вул. Липинського, 29г в житловому комплексі Avalon Time; будинок в Східниці з басейном площею 249 квадратних метрів.

Григорія Козловського вважають найбагатшим депутатом Львівської облради (від БПП "Солідарність"). Він є співвласником "Львівської тютюнової фабрики", будівельної корпорації Avalon, готелю Grand Hotel і кількох львівських ресторанів. Також політику належить футбольний клуб "Рух" (Винники).

Приватну лікарню на вул. Якова Раппопорта будує ТОВ "Лемберг Медікал Центр". Власницею компанії є Юлія Козловська, а очолює фірму сам Григорій Козловський.

Депутат Григорій Козловський (фото: facebook.com / Григорій Козловський)