Під Львовом жінці продали цукерки з неприємним "сюрпризом": що в них було (фото)

Зазначається, що неприємну знахідку вона знайшла в цукерках "Шоколапки". Коли вона зібралася з'їсти солодощі, то побачила, що в цукерках є хробаки.

Тому жінка вирішила повернути цукерки до магазину. А у маркеті в неї без проблем забрали солодощі назад та повернули їй гроші.

У магазині пояснили, що все через "зіпсовану партію".

Окрім того, жінка закликала бути усіх обачними, адже наближаються новорічні свята.

"Будьте обережні, на носі свята, а наслідки від такого "м'яса" можуть бути непередбачувані", – написала Юлія.

Під Львовом жінка у цукерках знайшла хробаків (facebook.com/bardashjan14)