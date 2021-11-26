Під Львовом жінці продали цукерки з неприємним "сюрпризом": що в них було (фото)

У місті Новояворівськ, що у Львівській області, місцева мешканка купила цукерки з хробаками. Зокрема, неприємним сюрпризом вона поділилась у мережі.
Так, цукерки вона придбала у супермаркеті "Рукавичка", повідомила у Facebook Юлія Бардашова.
Зазначається, що неприємну знахідку вона знайшла в цукерках "Шоколапки". Коли вона зібралася з'їсти солодощі, то побачила, що в цукерках є хробаки.
Тому жінка вирішила повернути цукерки до магазину. А у маркеті в неї без проблем забрали солодощі назад та повернули їй гроші.
У магазині пояснили, що все через "зіпсовану партію".
Окрім того, жінка закликала бути усіх обачними, адже наближаються новорічні свята.
"Будьте обережні, на носі свята, а наслідки від такого "м'яса" можуть бути непередбачувані", – написала Юлія.
Під Львовом жінка у цукерках знайшла хробаків (facebook.com/bardashjan14)
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