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Під Львовом жінці продали цукерки з неприємним "сюрпризом": що в них було (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У місті Новояворівськ, що у Львівській області, місцева мешканка купила цукерки з хробаками. Зокрема, неприємним сюрпризом вона поділилась у мережі.

Так, цукерки вона придбала у супермаркеті "Рукавичка", повідомила у Facebook Юлія Бардашова.

Зазначається, що неприємну знахідку вона знайшла в цукерках "Шоколапки". Коли вона зібралася з'їсти солодощі, то побачила, що в цукерках є хробаки.

Тому жінка вирішила повернути цукерки до магазину. А у маркеті в неї без проблем забрали солодощі назад та повернули їй гроші.

У магазині пояснили, що все через "зіпсовану партію".

Окрім того, жінка закликала бути усіх обачними, адже наближаються новорічні свята.

"Будьте обережні, на носі свята, а наслідки від такого "м'яса" можуть бути непередбачувані", – написала Юлія.

Під Львовом жінка у цукерках знайшла хробаків (facebook.com/bardashjan14)

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо в продуктах знайшли живність.

Також ми писали, що у Дніпрі чоловіку продали солодощі з "сюрпризом".

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