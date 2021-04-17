Під Львовом помер чоловік, якого напередодні вакцинували від COVID-19: що відомо

Під Львовом помер 63-річний чоловік, який за день до цього був вакцинований від коронавірусу. Зараз фахівці вивчають деталі та обставини цього трагічного випадку.
Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький у своєму Facebook.
Чиновник уточнив, що смерть чоловіка настала 16 квітня. За інформацією департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, напередодні - 15-го - йому зробили щеплення препаратом AstraZeneca/Covishield.
Летальний випадок був зареєстрований як "несприятлива подія після імунізації", оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації від COVID-19.
Козицький розповів, що нині подію розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.
Чиновник наголосив, що вакцинація від COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань і не може захистити від смерті від інших причин.
Нагадаємо, раніше в МОЗ висловилися про випадки смерті після вакцинації від COVID-19, і пояснили, чому може так статися.
Як повідомлялося, нещодавно спливли нові подробиці смерті провізора з Чернівців 24 березня - через 9 днів після вакцинації. Медики називають причиною його смерті гострий мозковий інсульт.
Також ми писали про те, що 23 березня під Одесою померла військова ЗСУ, яку днями вакцинували від COVID-19. Судмедекспертиза показала, що причиною її смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.