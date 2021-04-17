RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Під Львовом помер чоловік, якого напередодні вакцинували від COVID-19: що відомо

Автор: Володимир Костирін

Під Львовом помер 63-річний чоловік, який за день до цього був вакцинований від коронавірусу. Зараз фахівці вивчають деталі та обставини цього трагічного випадку.

Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький у своєму Facebook.

Чиновник уточнив, що смерть чоловіка настала 16 квітня. За інформацією департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, напередодні - 15-го - йому зробили щеплення препаратом AstraZeneca/Covishield.

Летальний випадок був зареєстрований як "несприятлива подія після імунізації", оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації від COVID-19.

Козицький розповів, що нині подію розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Чиновник наголосив, що вакцинація від COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань і не може захистити від смерті від інших причин.

Нагадаємо, раніше в МОЗ висловилися про випадки смерті після вакцинації від COVID-19, і пояснили, чому може так статися.

Як повідомлялося, нещодавно спливли нові подробиці смерті провізора з Чернівців 24 березня - через 9 днів після вакцинації. Медики називають причиною його смерті гострий мозковий інсульт.

Також ми писали про те, що 23 березня під Одесою померла військова ЗСУ, яку днями вакцинували від COVID-19. Судмедекспертиза показала, що причиною її смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України преступлениявакцинаціяКоронавірусВакцина від коронавірусу
Читайте також
Голубовська пояснила, які стадії хвороби COVID-19 і як на кожній з них лікують
Навіть волосся випадає: Кличко розповів про поширені наслідки COVID-19
Прогноз погоди