Під Львовом помер чоловік, якого напередодні вакцинували від COVID-19: що відомо

Чиновник уточнив, що смерть чоловіка настала 16 квітня. За інформацією департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, напередодні - 15-го - йому зробили щеплення препаратом AstraZeneca/Covishield.

Летальний випадок був зареєстрований як "несприятлива подія після імунізації", оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації від COVID-19.

Козицький розповів, що нині подію розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Чиновник наголосив, що вакцинація від COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань і не може захистити від смерті від інших причин.

Нагадаємо, раніше в МОЗ висловилися про випадки смерті після вакцинації від COVID-19, і пояснили, чому може так статися.