Під Львовом ціла сім'я померла від COVID-19 за свята: лікувалися самостійно вдома

Під Львовом померла сім'я з трьох людей, які заразилися на коронавірус і спочатку займалися самолікуванням в домашніх умовах, після чого потрапили в лікарню вже в критичному стані. На жаль, медики вже не змогли врятувати - пацієнти померли в період різдвяних і новорічних свят.

Зазначається, що вся сім'я з Соснівки - літня пара і їх дочка - захворіла на COVID-19 в грудні. 78-річна жінка працювала в місцевій лікарні медсестрою. Її чоловікові було 80 років, а дочці 46.

За словами директора КНП "Сокальська центральна лікарня" Романа Шведа, всі троє деякий час лікувалися самостійно вдома.

"Великий процент поступлення до нашої лікарні здійснюється із запізненням. І прийняті заходи в лікарні вже неефективні, бо процес пішов надто далеко, і повернути назад дуже важко", - розповів він.

Літня медсестра в лікарні померла 25 грудня, на католицьке Різдво. Після цього помер глава сімейства - 1 січня, на Новий Рік. А 3 січня не стало їх дочки.

Коментуючи трагічний випадок директор лікарні зазначив, що практично всі пацієнти з коронавірусом, які не звертаються до лікарів вчасно і намагаються самостійно вилікуватися, як правило, потрапляють до реанімації.

"А далі на апарат штучної вентиляції легенів і вивести з такого стану дуже важко", - додав Швед.