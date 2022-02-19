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Під Львовом п'яний хлопець обстріляв мікроавтобус з пасажирами

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Львівська область, Субота 19 лютого 2022 10:52
Під Львовом п'яний хлопець обстріляв мікроавтобус з пасажирами Фото: під Львовом обстріляли мікроавтобус з пасажирами в салоні (lv.npu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Львівській області 20-річний хлопець відкрив вогонь з пістолета по мікроавтобусу з пасажирами. Після інциденту, який стався на трасі біля Яворова, стрілець був затриманий.

Про це передали в прес-службі Нацполіції Львівської області.

Як з'ясувалося, той, хто стріляв у транспорт, в якому знаходилися жителі Тернополя (шість пасажирів і водій), був п'яний.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Зловмиснику тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Стрілянина сталася вночі в селі Наконечне. Правоохоронці уточнили журналістам, що нетверезий хлопець - 20-річний місцевий житель - став стріляти в автобус, коли той зупинився на трасі.

Після цього 37-річний водій буса Mercedes-Benz Vito зателефонував до поліції, і на місце прибули екіпажі сектору реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Яворівського райвідділу поліції.

На щастя, в результаті стрілянини ніхто не постраждав. А ось в автобусі було пошкоджено бокове скло.

Тепер правоохоронці встановлюють обставини інциденту та причини дій затриманого.

Під Львовом п'яний хлопець обстріляв мікроавтобус з пасажирами

Біля Яворова п'яний 20-річний хлопець обстріляв мікроавтобус з пасажирами (фото: lv.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Харкові невідомі обстріляли трамвай, в якому знаходилися пасажири.

Також ми писали, що перед цим у грудні на Буковині чоловік з авто розстріляв зупинку, де знаходилися люди.

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полиция Львівська область
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